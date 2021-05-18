В Армении задержали бывшего министра транспорта и связи
БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления уголовной полиции Армении задержали бывшего министра транспорта и связи, экс-мэра Еревана Гагика Бегларяна, передает Trend во вторник со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщается, Бегларян с марта прошлого года находится в розыске. Ему предъявлены обвинения по пункту 1 части 3 статьи 179 и части 2 статьи 308 УК Армении.
Согласно информации, экс-министра связи и транспорта Армении из аэропорта «Звартноц» доставили в УИУ «Ереван» министерства юстиции РА, больше известного как «изолятор СНБ».
Лента новостей
Начались работы по реконструкции на участке самой короткой дороги, соединяющей семь сел Азербайджана (ФОТО)
Инцидент между грузинами и азербайджанцами в Дманиси произошел на бытовой почве - грузинский эксперт
Латвия предлагает грузинским компаниям использовать свои порты для оказания логистических услуг при импорте - экспорте в ЕС
Россия окажет Армении и Азербайджану содействие в урегулировании напряженности на границе, если такая просьба поступит от обоих государств
Завидующие успехам Азербайджана силы пытаются испортить наши отношения с дружественными странами – депутат