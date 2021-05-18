В Армении задержали бывшего министра транспорта и связи

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления уголовной полиции Армении задержали бывшего министра транспорта и связи, экс-мэра Еревана Гагика Бегларяна, передает Trend во вторник со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщается, Бегларян с марта прошлого года находится в розыске. Ему предъявлены обвинения по пункту 1 части 3 статьи 179 и части 2 статьи 308 УК Армении.

Согласно информации, экс-министра связи и транспорта Армении из аэропорта «Звартноц» доставили в УИУ «Ереван» министерства юстиции РА, больше известного как «изолятор СНБ».