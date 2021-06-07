Отчет о выполнении госбюджета Армении-2020 заслушивается в пустом зале парламента

БАКУ /Trend/ - Отчет об исполнении госбюджета Армении-2020 заслушивается седьмого июня в пустом зале парламента. На утреннюю секцию по сельскому хозяйству и охране природы пришли лишь председатель парламентской комиссии по территориальному управлению, сельскому хозяйству и экологии Ваге Галумян и зампред комиссии по финансово-кредитным вопросам Арпак Манукян (оба от фракции "Мой шаг"), передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

На вопрос журналистов, доволен ли он таким отношением депутатов, и.о. министра окружающей среды Армении Романос Петросян заявил, что приходится относиться к вопросу с пониманием.

"Конечно, нужно уделять внимание основному финансовому документу страны. Но я понимаю, что депутаты всех фракций сейчас разъехались по районам Еревана и регионам страны, чтобы проводить агитацию. Приходится учитывать это", - заявил он.