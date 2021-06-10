Полиция Армении начала задержания сторонников экс-президента Кочаряна

БАКУ/Trend/ - Специальные силы полиции Армении в четверг утром начали задержания порядка 10 представителей молодежной организации партии "Дашнакцутюн", которая входит в предвыборный блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно прямой трансляции на местных информпорталах, молодые активисты устроили акцию протеста против и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

"Мы хотели представить все предательства Никола Пашиняна во время военных действий в Нагорном Карабахе. То, что случилось потом, является абсурдом. Мы мирно протестовали, но полиция начала задержания наших парней, товарищей", - заявила одна из представителей блока, кандидат в депутаты Кристина Варданян.