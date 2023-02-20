МИД РФ отреагировал на начало работы миссии ЕС в Армении

БАКУ /Trend/ - Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала начало работы гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении, передает в понедельник Trend со ссылкой на МИД РФ.

«Подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии, представители Евросоюза лукавят. Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны. Поэтому и относиться к ней стоит соответствующим образом. К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении», - сказала она.

Захарова отметила, что Москва видит в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений на Южном Кавказе.

«Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку.

К тому же опыт участия Евросоюза в урегулировании различных региональных конфликтов весьма неоднозначен. Вряд ли в Брюсселе могут похвастаться успехами в этой области», - сказала она.

По словам Захаровой, ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

«Через их всестороннюю реализацию, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, налаживание контактов между общественностью, экспертами, религиозными кругами, парламентариями двух стран, а также переговоры по выработке мирного договора лежит наиболее прямой путь оздоровления ситуации в регионе. Российская Федерация готова и дальше этому всячески содействовать», - заключила она.