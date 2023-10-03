БАКУ/Trend/ - Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.

В ходе заседания парламента оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» бойкотировали обсуждения Римского статута и покинули зал.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС.

В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест Президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МИД РФ предупреждал, что ратификация Арменией Римского статута МУС будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений.