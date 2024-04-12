Армения признала свою вину за перестрелку на границе с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - СНБ Армении обвинило армянских пограничников в нарушении правил, что привело к перестрелке, передает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается о возбуждении уголовного дела по факту очевидного нарушения армянскими пограничниками ряда правил несения воинской службы.

Как отметили в ведомстве, 10 апреля военнослужащий-срочник пограничных войск СНБ, узнав о том, что пастух и его стадо заблудились и оказались на азербайджанской территории, вместе с сослуживцами "решил самовольно пересечь границу и вернуть скот, тем самым нарушив правила несения службы, что по неосторожности нанесло существенный ущерб, привело к беспричинной перестрелке и поставило под угрозу жизнь и здоровье людей".

Ранее в Государственной пограничной службе Азербайджана сообщили, что 10 апреля около 15:20 на территории службы пограничного боевого пункта на территории населенного пункта Джиджимли Губадлинского района отдельной пограничной дивизии “Губадлы” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), было установлено, что двумя лицами со стороны села Неркин Хнзореск Армении была нарушена государственная граница и 200 голов скота были перемещены примерно на 300 метров на территорию Азербайджана.

Пограничный наряд ГПС Азербайджана, предотвращающий нарушение государственной границы, был обстрелян с боевого поста Вооруженных сил Армении, в результате чего был ранен старший лейтенант Ровшан Мамедов. Военнослужащий незамедлительно был эвакуирован в медицинское учреждение.