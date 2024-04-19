Миссия ЕС в Армении превращается в натовскую - Сергей Лавров

БАКУ /Trend/ - Миссия ЕС в Армении превращается в натовскую.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

"То, что ОДКБ в 2022 году на саммите в Ереване полностью согласовало документ о передаче дополнительных вооружений Армении, проведении учений и развертывании миссии – это факт. Все, включая армянского министра, завизировали документ. А когда утром премьер-министр Пашинян открывал саммит, он сказал, что консенсуса не получилось. Однако консенсус в армянском обществе по миссии Евросоюза получился. Миссия, которую обещали на два месяца, а теперь это уже бессрочная миссия. Теперь там также присутствуют канадцы, другие члены НАТО тоже хотят присоединиться. Это уже не евросоюзовская миссия, это - миссия НАТО", - сказал он.

Напомним, что мониторинговая миссия ЕС в Армении была запущена 23 января 2023 года. Численность сотрудников изначально составляла 100 человек. При этом 11 декабря того же года их количество было решено увеличить до 209 человек.

В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "наблюдательная миссия Евросоюза очень важна", и что она якобы предоставляет "объективную" информацию о ситуации на границе с Азербайджаном. Пашинян также предложил продлить мандат миссии.

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