Президент Грузии подписал осуществленные в Конституции изменения

19 октября 2017 21:49 (UTC+04:00)

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал конституционные поправки "Грузинской мечты". Об этом он сообщил на специальном брифинге, передает в четверг Грузия-Online.

Как известно, несмотря на подписание, президент не разделяет целый ряд положений внесенных в Конституцию изменений. На конституционные изменения он наложил вето, которое парламент преодолел 117-тью голосами.

На внеочередном заседании 13 октября большинство не приняло к сведению мотивированные замечания президента, и в результате голосования большинством голосов поддержало первичный вариант проекта.

Azernews Newspaper
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