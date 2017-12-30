В самолет, летевший из Грузии в Грецию, ударила молния

В самолет авиакомпании Wizz Air, следующий из грузинского города Кутаиси в греческий город Кавала попала молния, говорится в сообщении на странице Кутаисского международного аэропорта в соцсети Facebook, передает Sputnik Грузия.

Инцидент произошел в субботу, когда самолет, выполняющий рейс W66401, подлетал к международному аэропорту Кавалы. Из-за удара молнией экипаж судна был вынужден посадить самолет в Софии.

В Кутаисском аэропорту отметили, что обеспечат транспортировку пассажиров из Софии в Кавалу.

Позже аэропорт сообщил, что самолет возвращается в грузинский аэропорт и приземлится в Кутаисском аэропорту в 20:00.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.