Премьер-министр Грузии: Мы сможем сохранить безвизовое сообщение с ЕС

27 марта 2018 16:18 (UTC+04:00)

Завтра завершается год с задействования безвизового передвижения с Евросоюзом. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили еще раз поблагодарил партнеров за решение в связи с либерализацией виз для Грузии, передает Грузия Online.

По словам Георгия Квирикашвили, важно, чтобы каждый гражданин Грузии бережно относился к этому громадному достоянию страны:

"Что касается либерализации виз, этот вопрос был чрезвычайно актуальным в течение минувших дней. Завтра, 28 марта, исполняется год с получения либерализации виз, это громадное достижение нашей страны, результат сделанных властью шагов, но в то же время, разумеется, результат европейского выбора нашего населения.

Поэтому мы, естественно, гордимся тем, что Грузия достигла того, что наши граждане свободно передвигаются в странах Евросоюза, зоны Шенген, но это не только право безвизового передвижения, это громадный политический шаг со стороны Евросоюза, со стороны наших партнеров по отношению Грузии, и выражение громадного доверия.

Еще раз хочу воспользоваться случаем, и поблагодарить всех наших друзей и партнеров, принявших это решение в отношении нас. В то же время это большая ответственность, и шаги, которые сегодня делает власть Грузии в том направлении, чтобы максимально миновать увеличения нарушителей режима безвизового передвижения, разумеется, безотлагательно даст тот результат, что мы сможем сохранить это благо. Очень важно, чтобы каждый гражданин берег это громадное достижение"- отметил Георгий Квирикашвили.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Могерини оценила предложение, сделанное талибам главой Афганистана
Европа 10:30
Грузия и Израиль планируют создание совместных предприятий в IT направлении
Грузия 09:17
Шестнадцать стран вышлют российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"
Европа 26 марта 17:34
Решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран ЕС
Европа 26 марта 17:23
ЕС не исключает разделения Google из-за доминирующего положения
Европа 26 марта 13:36
Маргвелашвили: Грузия видит большой ресурс в отношениях с Беларусью
Грузия 26 марта 09:21
Парламент Грузии отклонил законопроект о гендерных квотах
Грузия 24 марта 09:24
Квирикашвили: Грузия была, есть и будет верным стратегическим партнером США
Грузия 23 марта 13:25
Грузия увеличила импорт из Азербайджана
Бизнес 23 марта 11:45
Лукашенко начинает официальный визит в Грузию
Другие страны 22 марта 03:27
Тбилиси присоединится к акции "Час земли"
Грузия 21 марта 22:49
Премьер-министр Грузии поздравил азербайджанцев с праздником Новруз
Общество 21 марта 15:13
Лукашенко совершит официальный визит в Грузию
Беларусь 21 марта 12:23
Беларусь планирует увеличить поставки мебели в ЕС
Беларусь 19 марта 17:36
Евросоюз сохранит санкции против КНДР
Европа 19 марта 17:21
Саммит ЕС в конце недели оценит состояние переговоров о Brexit
Европа 19 марта 16:20
Европейские автопроизводители обеспокоились из-за Brexit
Европа 19 марта 14:47
Евросоюз не намерен вводить дополнительные санкции против Ирана
Европа 19 марта 12:21