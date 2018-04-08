Детские сады Тбилиси будут оснащены противопожарными детекторами

8 апреля 2018 23:11 (UTC+04:00)

Помещения детских садов Тбилиси планируют оснастить противопожарными детекторами, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на главу Агентства по управлению детскими садами Тбилиси.

По словам руководителя агентства Кахабера Гванцеладзе, минимальными стандартами безопасности обеспечены все здания детских садов, однако для приобретения дополнительного инвентаря идут подготовительные работы. Агентство объявит тендер в конце апреля.

"Безопасность детей является нашим приоритетом. Основной стандарт в целях пожарной безопасности: стенды, огнетушитель и так далее соблюдается. Всем этим детские сады обеспечены, но также есть дополнительный инвентарь, которым мы обеспечим детские сады. Это детекторы, которые реагируют в случае возникновения дыма", - заявил Гванцеладзе агентству.

По словам главы агентства, будет выявлено, какая техническая помощь нужна тому или иному детскому саду, чтобы пожарная безопасность максимально была обеспечена в учреждениях дошкольного образования.

Представители Агентства по управлению детскими садами работали с сотрудниками Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

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Azernews Newspaper
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