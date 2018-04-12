Маргвелашвили выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алжире

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает скорбь по поводу авиакатастрофы, которая произошла в Алжире. Об этом президент Грузии написал в социальной сети «Twitter», передает Новости Грузия.

«Я выражаю свои искренние соболезнования в связи с авиакатастрофой военного самолета в Алжире. Мы молимся за погибших и их семьи», - написал Маргвелашвили.

В результате крушения военно-транспортного самолета в Алжире погибли 257 человек.

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