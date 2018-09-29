Президент Грузии принял участие в Международном форуме мира в США

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил с речью на XIV международном форуме "Сохранение мира и развития в меняющемся мире" в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Организатором форума является Международный центр Низами Гянджеви, расположенный в Азербайджане, сообщает в субботу Грузия Online.

Президент Грузии заявил участникам встречи высокого уровня, что с первых же дней независимости Грузия активно содействует глобальной безопасности и стабильности. "Ради независимости, ради евроатлантического выбора мы заплатили очень серьезную цену, но мы твердо стоим на этом пути, и так и продолжим", — подчеркнул он.



Отметим, в рамках визита в Нью-Йорк президент Маргвелашвили встретился со своим словацким коллегой Анджеем Киска и принял участие в ежегодном торжественном приеме, организованном американским фондом Appeal of Conscience Foundation. В рамках визита он также посетит военную академию West Point.

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