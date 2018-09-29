Президент Грузии принял участие в Международном форуме мира в США

29 сентября 2018 10:11 (UTC+04:00)

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил с речью на XIV международном форуме "Сохранение мира и развития в меняющемся мире" в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Организатором форума является Международный центр Низами Гянджеви, расположенный в Азербайджане, сообщает в субботу Грузия Online.

Президент Грузии заявил участникам встречи высокого уровня, что с первых же дней независимости Грузия активно содействует глобальной безопасности и стабильности. "Ради независимости, ради евроатлантического выбора мы заплатили очень серьезную цену, но мы твердо стоим на этом пути, и так и продолжим", — подчеркнул он.

Отметим, в рамках визита в Нью-Йорк президент Маргвелашвили встретился со своим словацким коллегой Анджеем Киска и принял участие в ежегодном торжественном приеме, организованном американским фондом Appeal of Conscience Foundation. В рамках визита он также посетит военную академию West Point.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Ирана провел встречу со шведской коллегой
Иран 11:13
В Китае заявили, что будут поддерживать текущий миропорядок и принципы многосторонности
Китай 11:05
Глава МИД Ливии призвал к реформированию Совбеза ООН
Арабские страны 09:23
Сергей Лавров призвал мировое сообщество учиться искусству договариваться
Россия 09:18
ЕС разработает механизм для работы с Ираном
Иран 09:13
Генсек ООН на встрече с главой МИД Сирии высказался за создание конституционной комиссии
Другие страны 03:31
Лента новостей
Глава МИД Ирана провел встречу со шведской коллегой
Иран 11:13
В Китае заявили, что будут поддерживать текущий миропорядок и принципы многосторонности
Китай 11:05
Состоялось заседание Халк Маслахаты Туркменистана
Туркменистан 10:40
ВС Армении около 100 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта
Нагорно-карабахский конфликт 10:34
Глава МИД Китая выступил за сохранение ядерной сделки с Ираном
Ядерная программа 10:34
Тема EXPO 2025 Baku полностью соответствует международной повестке дня - министр
Бизнес 10:24
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 10:20
Беларусь готова участвовать в плане индустриализации Таджикистана
Беларусь 10:06
Рост населения в ряде стран обеспечит спрос на казахстанское зерно
Казахстан 10:00