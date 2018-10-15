Британский журнал назвал Тбилиси самым привлекательным городом Европы

Известный во всем мире британский журнал о путешествиях Conde Nast Traveler публикует статью о Тбилиси и называет столицу Грузии самым привлекательным городом Европы, сообщает в понедельник Sputnik Грузия.

Журналист издания Тара Изабелла Бартон путешествовала в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма и поделилась своими впечатлениями с читателями.

"Сегодня нет ни одного города в Европе такого же привлекательного, как Тбилиси. Этот город, расположенный на границе с Азией, отличается прошлым, многообразием и бесконечной энергией", - пишет Бартон.

В статье описаны достопримечательности Тбилиси, в частности, гостиницы, объекты питания, торговые и развлекательные центры и безусловно, грузинские блюда.

Журналист также рассказывает о старом районе Тбилиси – Абанотубани, горячих серных банях, легенде основания столицы Грузии.

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