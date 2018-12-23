Нацбанк Грузии обещает низкую инфляцию в стране

Обменный курс лари является существенным, но не самым важным фактором, влияющим на инфляцию, считает глава Нацбанка Грузии, передаёт Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Парламент Грузии утвердил "Основные направления денежно-кредитной и валютной политики на 2019-2021 годы", представленные главой Национального банка страны Кобой Гвенетадзе.

В документе указан целевой показатель инфляции на трехлетний период и основные инструменты монетарной политики, которые Нацбанк использует для достижения целевой инфляции.

По словам Гвенетадзе, в условиях таргетирования инфляции, определение оптимального целевого показателя инфляции зависит от многих факторов.

"На существующем этапе развития экономики Грузии, с 2018 года целевой показатель сократился до 3%, и в течение последующих лет целевой показатель среднесрочного периода будет на том же уровне", - заявил глава Нацбанка.

По его словам, поскольку шоки происходят всегда, и инфляция почти всегда будет отличаться от целевого уровня.

"В разное время она может превысить целевой показатель или стать ниже него, однако, в результате проведенной Нацбанком политики в среднесрочном периоде она всегда будет двигаться к целевому показателю", - заявил Гвенетадзе.

Президент Нацбанка говорил о взаимосвязи между инфляцией и обменным курсом лари.

"Обменный курс является существенным определяющим фактором, но это не единственный и не самый важный фактор. Когда обменный курс лари был намного ниже сегодняшнего показателя, инфляция в стране была двузначной", - заявил Гвенетадзе.

По его мнению, инфляция больше зависит от совокупного спроса и, конечно же, решений по денежно-кредитной политике.

"Основы и инструменты денежно-кредитной политики достаточно рaзвиты, чтобы удерживать инфляцию на низком уровне в будущем", - подчеркнул Гвенетадзе.

По данным Национальной службы статистики Грузии, в ноябре 2018 года годовой уровень инфляции в Грузии составил 1,9%.

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