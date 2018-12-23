Нацбанк Грузии обещает низкую инфляцию в стране

23 декабря 2018 16:12 (UTC+04:00)

Обменный курс лари является существенным, но не самым важным фактором, влияющим на инфляцию, считает глава Нацбанка Грузии, передаёт Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Парламент Грузии утвердил "Основные направления денежно-кредитной и валютной политики на 2019-2021 годы", представленные главой Национального банка страны Кобой Гвенетадзе.

В документе указан целевой показатель инфляции на трехлетний период и основные инструменты монетарной политики, которые Нацбанк использует для достижения целевой инфляции.

По словам Гвенетадзе, в условиях таргетирования инфляции, определение оптимального целевого показателя инфляции зависит от многих факторов.

"На существующем этапе развития экономики Грузии, с 2018 года целевой показатель сократился до 3%, и в течение последующих лет целевой показатель среднесрочного периода будет на том же уровне", - заявил глава Нацбанка.

По его словам, поскольку шоки происходят всегда, и инфляция почти всегда будет отличаться от целевого уровня.

"В разное время она может превысить целевой показатель или стать ниже него, однако, в результате проведенной Нацбанком политики в среднесрочном периоде она всегда будет двигаться к целевому показателю", - заявил Гвенетадзе.

Президент Нацбанка говорил о взаимосвязи между инфляцией и обменным курсом лари.

"Обменный курс является существенным определяющим фактором, но это не единственный и не самый важный фактор. Когда обменный курс лари был намного ниже сегодняшнего показателя, инфляция в стране была двузначной", - заявил Гвенетадзе.

По его мнению, инфляция больше зависит от совокупного спроса и, конечно же, решений по денежно-кредитной политике.

"Основы и инструменты денежно-кредитной политики достаточно рaзвиты, чтобы удерживать инфляцию на низком уровне в будущем", - подчеркнул Гвенетадзе.

По данным Национальной службы статистики Грузии, в ноябре 2018 года годовой уровень инфляции в Грузии составил 1,9%.

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