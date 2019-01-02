Новшества в сфере здравоохранения Грузии в 2019 году

2 января 2019 11:09 (UTC+04:00)

Новый год станет годом реформ в сфере здравоохранения, говорится в программе бюджета Грузии на 2019 год, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

В этом году на здравоохранение планируется потратить более 1 миллиарда лари (более 390,8 миллиона долларов), тогда как в предыдущем бюджет составлял 983 миллиона (более 367,9 миллиона долларов). Власти намерены изменить программу всеобщего здравоохранения и уделить больше внимание борьбе c причинами заболеваний.

Программа всеобщего здравоохранения, которая подразумевает систему софинансирования лечения граждан страны сохранится, однако несколько изменит свой вид. Минздрав рассмотрит варианты, при которых работающие граждане будут вносить свой вклад в здравоохранение за счет перехода на частное страхование здоровья.

При этом в самой системе здравоохранения увеличится роль семейного врача и будет уделено внимание профилактике заболеваний, в том числе предотвращению возникновения различных болезней и их раннему выявлению для своевременного лечения.

Правительство продолжит осуществлять успешную программу по лечению гепатита С и улучшит качество программы психического здоровья на всех уровнях.

В новом году особое внимание уделят здоровью матерей и их детей. Для этого с 1 января задействована программа обязательных плановых прививок для всех малышей. Кроме того, планируется построить специальные медицинские центры во всех регионах Грузии и обеспечить их препаратами для здорового развития новорожденных.

Также государство поможет и онкобольным. Для этого в 2019 году в Грузии планируется внедрить современные и эффективные методы лечения.

И что самое главное, правительство планирует начать реформу медицинского образования, чтобы улучшить квалификацию врачей. Также будет пересмотрена и система последипломного образования в ординатуре.

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