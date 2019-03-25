Председателем ЕНД избран Григол Вашадзе

25 марта 2019 01:45 (UTC+04:00)

Председателем партии "Единое национальное движение" были избран Григол Вашадзе. Об этом стало известно сегодня на съезде партии. Конкурентов у Вашадзе на этот пост не было, передаёт Trend со ссылкой Грузия Online.

На съезде ЕНД присутствуют как члены ЕНД, так и представители других оппозиционных партий, входящих в политический блок "Сила в Единстве".

Напомним, что до 2017 года пост председателя партии занимал экс-президент Михеил Саакашвили. После того, как законодательно было запрещено участие в политической жизни Грузии граждан других стран, а также лиц без гражданства, этот пост оставался вакантным.

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