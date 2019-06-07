В Тбилиси загорелся крупный рынок

7 июня 2019 00:23 (UTC+04:00)

Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, "горит территория т.н. "китайского рынка". Пока не известно, какую площадь охватил огонь.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Люди пытаются спасти товар.

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