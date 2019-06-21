Президент Грузии навестила пострадавших демонстрантов в больнице

Президент Грузии Саломе Зурабишвили навестила пострадавших при разгоне протестной акции в центре Тбилиси. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "apsny.ge", сообщили в пресс-службе администрации президента Грузии.

Из-за событий в Тбилиси Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь. В Минске президент Грузии в качестве почетного гостя должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

Сегодня Зурабишвили навестила пострадавших, продолжающих лечение в Центре медицинских технологий (Университетская клиника имени Ингороква).

«Хочу выразить особую благодарность сотрудникам скорой помощи, всем представителям сферы здравоохранения, которые в эти минуты заботятся о наших гражданах», — приводит пресс-служба слова Зурабишвили.

Акция протеста в Тбилиси в ночь на пятницу переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Протестующие пытались ворваться в парламент, в ответ на это полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Позже для разгона акции на месте был задействован спецназ, против демонстрантов применили водометы. В столкновениях пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. В настоящее время в больницах остаются 55 пострадавших, трое из которых находятся в реанимации.

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