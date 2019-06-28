Шествие с требованием отставки главы МВД Грузии завершилось у резиденции лидера правящей партии

28 июня 2019 00:07 (UTC+04:00)

Участники проходящей в Тбилиси восьмой день подряд акции протеста у здания парламента направились в четверг вечером к бизнес-центру лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, чтобы донести до него требование об отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Колонна демонстрантов, в которой было несколько сот человек, прошла довольно длинный путь на гору Мтацминда, где размещается резиденция олигарха.

Ранее на акции у здания парламента ее участники смотрели в прямом эфире на экране большого телевизора интервью главы МВД. Протестующие надеялись, что Гахария заявит о своей отставке с должности, но, когда этого не произошло, подняли шум и свист.

"Мы не уйдем с площади перед парламентом, пока не уйдет с поста министр Гахария", - сказал журналистам один из организаторов акции Шота Дигмелашвили.

Гахария заявил, что останется на своем посту до завершения расследования событий в ночь на 21 июня на проспекте Руставели в Тбилиси.

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