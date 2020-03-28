В Грузии подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Грузии подтверждён новый 85-й случай заражения коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Обновленная информация доступна на специальном сайте по ситуации с коронавирусом stopcov.ge, созданном правительством Грузии.

Согласно официальным данным, на сегодня в Грузии подтверждено 85 случаев заболевания коронавирусом, а также 14 случаев выздоровления.

На карантине находятся 4 641 человек, а в стационаре - 239.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

До 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью приостановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

В период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующие медучреждения. Кроме того, им придется заплатить крупный штраф: физическим лицам - 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам - 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)