Четыре крупнейших города Грузии закрываются для въезда и выезда

По решению правительства Грузии, с 21:00 часов 15 апреля для въезда и выезда закрываются четыре крупнейших города страны, включая столицу: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.



Как отметил Георгий Гахария, данная мера будет действовать на протяжении 10 дней. По его словам, её цель — максимально уменьшить внутреннюю мобильность в стране.



Как пояснил глава правительства, ужесточение ограничительных мер вызвано повышением количества инфицированных в стране. В частности, сегодня в Грузии впервые за день выявлено 30 инфицированных.



«На сегодня проводится обследование 500 человек. Можно сказать, что мы достигли этапа полномасштабного внутреннего распространения в стране. Никто не может сказать нам точно, когда мы достигнем пика кризиса», — сказал Георгий Гахария.