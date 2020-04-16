БАКУ/Trend/ - С 16 апреля в Грузии запущено специальное мобильное приложение STOP COVID, которое дает возможность пользователям узнать, были они в контакте с инфицированным коронавирусом или нет, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом на презентации приложения заявила глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

По инициативе минздрава, инновационное приложение создано для раннего выявления и предотвращения распространения коронавируса. В частности, приложение позволяет задержать распространение вируса с помощью своевременного информирования лиц, имеющих контакт с инфицированными.

"Это очень важное приложение, которое было успешно использовано в Южной Корее и Японии. Пример этих стран действительно является беспрецедентным по своим показателям. Сегодня у граждан нашей страны появляется возможность вместе с государством бороться и проводить превентивные мероприятия в плане распространения коронавирусной инфекции. Это приложение создано в соответствии с европейским законодательством и полностью защищает нашу персональную информацию", - заявила Тикарадзе.

Приложение доступно для пользователей iOS и Android. Пользователи iOS должны вписать в поисковик App Store - STOP COVID, а пользователи Android могут скачать его с Google Play под названием СOVID20.

После скачивания и установки приложения не нужно проходить регистрацию, соответственно, потребитель не указывает личную информацию.

В ведомстве поясняют, что приложение для каждого потребителя создает уникальный ID, с помощью которого определяет его социальные контакты. Все данные сохраняются в телефоне локально, с использованием мощных систем кодирования. У потребителей есть полный контроль над своими данными и они сами могут решить, когда и какую информацию хотят озвучить.

Для того, чтобы решить, какие смартфоны были вблизи друг от друга, используется Bluetooth, GPS и другие технологии.

Информация о взаимодействии между пользователями приложения, дата контакта, ее определенная продолжительность (более 15 минут) и дистанция (менее двух метров) расшифровываются и сохраняются в приложениях обоих потребителей.

Если у кого-либо подтвердится коронавирус, те лица, которые в течение последних нескольких дней имели контакт с человеком с подтвержденным диагнозом, с помощью приложения получат предупреждение с инструкцией – остаться дома и незамедлительно обратиться в соответствующие органы.

Приложение разработано австрийской компанией. Оно доступно без оплаты за лицензию для разных стран мира.

Пользователи Android могут скачать приложение по ссылке – https://bit.ly/3bkYphX, а пользователи iOS –https://apple.co/2V92MXw.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)