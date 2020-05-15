Президент Грузии пригласила короля Испании в Грузию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила по телефону с королем Испании Филиппом VI перспективы сотрудничества в области безопасного туризма и ситуацию с коронавирусом в двух странах. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Стороны обсудили планы Всемирной туристической организации и отметили, как важно разработать стандарты санитарно-безопасного туризма в посткризисный период.

Президент Грузии и король Испании также обсудили другие актуальные вопросы грузино-испанских отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Филипп VI в свою очередь отметил, как важно еще больше углубить отношения между двумя странами, что, несомненно, будет способствовать осуществлению визитов на высшем уровне.

Президент Грузии пригласила короля Испании посетить Грузию после окончания кризиса.