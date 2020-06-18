Грузия ведет переговоры с компанией Nokia для привлечения инвестиций

Грузия выбрала более 400 компаний, в том числе финскую многонациональную коммуникационную компанию Nokia, и начала переговоры с руководством компаний для привлечения в страну прямых иностранных инвестиций. Об этом сообщает администрация правительства и министерство экономики Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Министр экономики Грузии Натия Турнава провела переговоры с Микко Лаванти - региональным директором Nokia по Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии, и представила его бизнес-среде Грузии.

«Мы представили грузинскую бизнес-среду и инвестиционный потенциал региональному директору Nokia и рассказали о возможностях, которые Nokia могла бы получить, если бы компания начала производство в Грузии», - сказала Турнава.

Встреча прошла в рамках стратегии «Enterprise Georgia» (Производи в Грузии) по привлечению прямых иностранных инвестиций в Грузию.

Турнава отметила, что предложения для инвесторов в ближайшее время будут отражены в правительственной посткризисной стратегии и плане действий.

Глава Минэкономики подчеркнула, что правительство продолжит встречаться с потенциальными инвесторами, чтобы лучше понять, соответствуют ли их стратегии развития посткризисному видению правительства Грузии.

16 декабря 2019 года программа «Enterprise Georgia» (Производи в Грузии) представила Стратегию поощрения инвестиций и План действий на 2020-2021 годы, которые направлены на привлечение прямых иностранных инвестиций в Грузию и создание 3500 новых рабочих мест в высокооплачиваемых, перспективных областях.

Исходя из этой стратегии, путем прямого общения с инвесторами, агентство стремится реализовать 10 крупных и 16-20 средних инвестиционных проектов на общую сумму 225 миллионов долларов.

Стратегия разработана командой Enterprise Georgia и Международной финансовой корпорацией (IFC).