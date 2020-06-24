Из Мадрида в Тбилиси может быть назначен авиарейс

На грузинском рынке в скором времени может появиться испанская авиакомпания Air Europa, которая начнет прямые полеты между Тбилиси и Мадридом. Как передает Trend со ссылкой на Business Грузия, об этом заявил посол Грузии в Испании Илья Гиоргадзе.



По его словам заинтересованность в назначении такого рейса проявляют обе стороны, как Грузия, так и Испания.



Это вопрос, в частности, будет обсуждаться в ходе переговоров между министром туризма Испании и министром экономики Грузии – визит грузинской делегации в Испанию запланирован на середину июля.



Была также достигнута договоренность о том, что во второй половине июля Мадрид с визитом посетит делегация министерства экономики Грузии.



«Входе визита в Мадрид также планируется проведение встречи министра экономики Грузии с министром транспорта Испании, и в ходе нее как раз и будут обсуждаться вопросы сотрудничества в авиационной сфере» - заявил посол.