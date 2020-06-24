Литва с июля может восстановить сообщение с Украиной и Грузией

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что с июля могут быть открыты определенные маршруты за пределами Шенгенской зоны - с Грузией и Украиной.



Об этом сообщает "Европейская правда", передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

"С 1 июля, вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы опрометчиво - такого точно не будет. Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения", - сказал Линкявичюс.



Министр отмечает, что Литва по вопросу прибытия в страну применяет критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей, и в Литву пока не пускают жителей Швеции, Португалии, Соединенного Королевства.