В Грузии за незаконное предпринимательство задержали граждан Ирана

Грузия 24 июля 2020 16:10 (UTC+04:00)
В Грузии за незаконное предпринимательство задержали граждан Ирана

В Грузии по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности задержали двух граждан Ирана. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте Службы государственной безопасности.

Следствие установило, что задержанные незаконными денежными переводами, используя так называемый метод "хавала" (неформальная финансово-расчетная система на основе взаимозачета требований и обязательств между брокерами, используется преимущественно на Среднем Востоке, Африке и Азии).

В частности, они осуществляли денежные переводы из Грузии в банковскую систему Ирана без лицензии и соответствующего разрешения для этой деятельности в обход грузинской банковской системы с целью наживы.

Денежный оборот их незаконной предпринимательской деятельности составил 12 603 569 лари (4 миллиона долларов), а полученный доход - 504 142 лари (165 тысяч долларов). Во время обыска офиса обвиняемых изъято 155 897 долларов, 8 730 евро и 66 673 лари (21 тысяча долларов).

Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии.

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