Грузия закупила 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус в КНР и Южной Корее

Минздрав Грузии закупил 200 тысяч быстрых тестов на антигены и антитела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Тесты приобрели благодаря проекту Всемирного банка (ВБ) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) – «Быстрое реагирование Грузии против COVID-19».

100 тысяч тестов на антитела предоставила компания, лицензированная правительством КНР. В Минздраве не уточнили название фирмы-производителя, отметив, что тесты прошли ряд проверок и получили разрешение на экспорт из Китая. Они также поставляются в европейские страны и США. Еще 100 тысяч быстрых тестов, на антигены предоставила корейская компания, которая в прошлом уже сотрудничала с Минздравом Грузии.

В ведомстве отмечают, что закупленные тест-системы отличаются высокой точностью. Они будут распределены по соответствующим клиникам и учреждениям.

АБИИ выделил Грузии первый кредит в размере почти 91,4 миллиона евро на борьбу с коронавирусом в мае текущего года. Стороны подписали кредитное соглашение по проекту быстрого реагирования против COVID-19. Цель – предотвращение, выявление, реагирование на угрозы, вызванные пандемией и усиление национальной системы здравоохранения.

Средства предусмотрены на поддержку сектора здравоохранения, усиление эпидемиологических возможностей Центров общественного здравоохранения, расширение тестирования, обеспечение доступности критически важных медицинских приборов и оборудования, а также на оказание социальной и финансовой поддержки семьям и отдельным лицам, прямо или косвенно пострадавшим от COVID-19.

Финансовые ресурсы, выделяемые АБИИ, являются частью кредитного соглашения «Проекта быстрого реагирования против COVID-19», оформленного Грузией и ВБ 1 мая. Тогда организация выделила стране 80 миллионов долларов.