Грузия ведет активные переговоры для получения вакцины от коронавируса

Производство вакцины от коронавируса на финишной прямой, и в конце осени она может быть утверждена. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Грузия уже ведет активные переговоры для ее получения, сказал он.

По словам Гамкрелидзе, девять вакцин сейчас проходят клинические испытания, из них три уже перешли в третью фазу исследований и, исходя из этого, возможно, что поздней осенью регулирующие органы утвердят сразу несколько вакцин.

"При содействии Глобального альянса вакцин идет работа со странами-производителями о поставках вакцины. В эти переговоры включена и Грузия: министерство здравоохранения, центр по контролю заболеваний, министерства иностранных дел и финансов. Есть определенные условия, какие этапы мы должны пройти с заявкой на получение вакцины", - заявил Гамкрелидзе.

Глава Центра по контролю заболеваний коснулся также эпидситуации в стране, отметив, что постепенно люди начали расслабляться. По его словам, лучшей защиты от коронавируса, чем ношение маски, на сегодняшний день не существует, и еще раз призвал всех носить ее.

Гамкрелидзе подчеркнул, что в странах, где туризм активно развит, в том числе в Германии, Франции и Испании наблюдается увеличение случаев коронавируса, и там ношение маски рассматривается как необходимость. Во многих странах сейчас, по его словам, вновь введены более строгие правила и солидные штрафы за нарушение рекомендаций.

"Сейчас я говорю не о штрафах, а о самосознании людей, потому что лучшего способа защиты в закрытом здании нет. Также, если в открытом пространстве собираются вместе много людей и нет возможности соблюдать дистанцию, обязательно нужно носить маску. Это серьезно снижает риск распространения инфекции", - отметил Гамкрелидзе.

По всем прогнозам, отметил Гамкрелидзе, коронавирусная инфекция не завершится ни сегодня, ни завтра, ни через пять месяцев. Она будет создавать проблемы миру еще год или даже больше, пока не найдется эффективной вакцины.

"Поэтому установка, что мы должны научиться жить с коронавирусной инфекцией, остается в силе... То, что сегодня у нас 10, 15, 20 случаев в сутки – это не является большой проблемой для сектора здравоохранения, он справляется с таким количеством довольно хорошо. Приблизительно в таких рамках мы должны продолжать нашу работу", - подчеркнул Гамкрелидзе.

Общее число инфицированных в Грузии к этому времени составляет 1 436.

С начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 150 человек. Скончались 19.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.