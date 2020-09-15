В четырех километрах от грузинской границы произошло землетрясение, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По информации Центра сейсмического мониторинга, мощность землетрясения составила 3,5 магнитуды, а эпицентр стихии находился в Дагестане.

Подземные толчки были зафиксированы в 18:51 по тбилисскому времени.