У премьер-министра Грузии подтвержден коронавирус

В результате тестирования у премьер-министра Георгия Гахария выявлен коронавирус, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Информацию об этом распространяет пресс-служба премьер-министра.

По их словам, Георгий Гахария чувствует себя хорошо и продолжит лечение на дому.

Как известно, 31 октября премьер-министр перешел в самоизоляцию, так как у него была длительная коммуникация с сотрудником охраны, у которого путем целевого выборочного тестирования диагностировали коронавирус.