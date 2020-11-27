В Грузии ожидают стабилизации эпидситуации с расширением ограничений
По словам заместителя главы Национального центра по контролю заболеваний Пааты Имнадзе, в результате расширения ограничительных мер, на первом этапе должна произойти остановка увеличения случаев инфицирования коронавирусом, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
По его словам, результат должен проявиться через две недели.
«В первую очередь, мы ожидаем стабилизации ситуации, во второй половине декабря у нас не будет роста инфицирований коронавирусом, что позволит снизить количество случаев заражения. Мы пока не ожидаем резкого снижения, особенно в первые дни. Первые результаты должны проявиться через две недели», — сказал Паата Имнадзе.
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