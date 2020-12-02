ЦИК Грузии объявит окончательные результаты выборов 3 декабря

Центральная избирательная комиссия Грузии, завтра, 3 декабря, объявит окончательные результаты парламентских выборов 31 октября и издаст итоговый протокол, передает Trend со ссылкой на "Грузия онлайн".

Заседание в ЦИК назначено на 17:00 (GMT+4).

31 октября 2020 года граждане Грузии избрали парламент 10-го созыва на основании новой избирательной системы.

Напомним, что оппозиция говорит, что выборы были сфальсифицированы, не признает их результаты и отказывается входить в парламент, объявив бойкот.