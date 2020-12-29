Парламент Грузии утвердил госбюджет на 2021 год

Парламент 10-го созыва, 82-мя голосами — за и ни одного против, утвердил госбюджет на 2021 год, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

В основном финансовом документе выделено 105 миллионов лари на государственные субсидии в связи с повышением тарифов на электроэнергию и воду, что означает, что гражданину, потребляющему менее 300 кВт\ч электроэнергии в месяц, разницу между старыми и новыми тарифами на электроэнергию покроет правительство.

Аналогичный механизм субсидирования на рост тарифов на воду коснется и социально незащищенных слоев населения. Субсидирование также коснется части бизнеса.

Бюджет на 2021 год обсуждался депутатами в течение всего дня на сегодняшней внеочередной сессии. Основные параметры главного финансового документа представил министр финансов Иванэ Мачавариани.

Объем расходов госбюджета сравнительно с бюджетом 2020 года увеличивается на 221.9 млн лари и составляет 18 384.5 млн лари, из которых более 890 лари рассчитаны на финансирование мероприятий, направленных против пандемии нового коронавируса (COVID-19) и вызванного ею кризиса.

В 2021 году ожидается рост ВВП в пределах 4.3%, а в среднесрочный период он сохранится в среднем в пределах 5.5%.

Что касается налоговых доходов госбюджета, по обновленному прогнозу на 2021 год, налоговые доходы бюджета в номинальном выражении составят 12 045.0 млн лари, что на 155 млн лари меньше сравнительно с первым представлением проекта бюджета на 2021 год. Как поясняется в документе, сокращение обусловлено эффектом налоговых льгот, предполагаемых для частного сектора в рамках нового этапа антикризисного плана.