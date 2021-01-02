4-5 января парламент Грузии планирует собраться на внеочередное заседание, передает Trend со ссылкой на 1TV.

Планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта «Об амнистии», а также обсудить пакет поправок в «Налоговый кодекс», которые предусматривают введение льгот в условиях пандемии.

Кроме того, на внеочередном заседании депутаты обсудят вопрос комплектования состава парламентских делегаций.