В Грузии утвержден национальный план вакцинации населения от коронавируса

В Грузии утвержден план вакцинации населения от коронавируса, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Национальный план представила сегодня, 21 января, заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Согласно плану, до конца 2021 года 60% населения должны быть вакцинированы от коронавируса, а к 2022 году количество вакцинированных в Грузии составит 1,7 миллиона человек.

Минимальная стоимость плана - 64 миллиона лари, максимальная - 158 миллионов. Разница в бюджете связана с разницей в цене на вакцины. Грузия уже выплатила из бюджета 17 миллионов лари на закупку вакцины для 700 тысяч человек. Что касается остальных выплат, то, по словам Габуния, эта сумма на процесс вакцинации предусмотрена в кредитном соглашении Европейского инвестиционного банка.

Минздрав утверждает, что уже подписан контракт на 1,4 миллиона доз вакцины, которых хватит на вакцинацию 700 тысяч человек, вакцины будут поставляться поэтапно.

Что касается вакцины, необходимой для оставшихся 40% населения, заместитель министра здравоохранения говорит, что Грузия сможет получить вакцину не только через платформу Kovacs, но и в результате соглашений с международными или частными компаниями.