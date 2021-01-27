Глава МИД Грузии заразился коронавирусом
У министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани подтвердился коронавирус, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
Как пишет Залкалиани в соцсети, лечение он продолжает дома.
«23 января текущего года, после контакта с инфицированным, я перешел на самоизоляцию. По прошествии установленного срока, сделал PCR-тест. В результате, инфекция COVID-19 подтвердилась и у меня. На данном этапе я чувствую себя хорошо. С соблюдением всех протоколов, лечусь дома. Надеюсь, что скоро вернусь к обычному режиму жизни. Всем спасибо за поддержку. Давайте будет бережно относиться друг к другу и во избежание рисков максимально соблюдать рекомендации Минздрава», - пишет Залкалиани в Facebook.
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