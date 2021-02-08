Турнава объяснила, как изменится грузинский рынок электроэнергии после ремонта Ингури ГЭС

После окончания восстановительных работ на Ингури ГЭС, объемы годовой выработки электроэнергии в Грузии увеличатся примерно на 100 миллионов кВт/ч. Об этом заявила министр экономики и устойчиво развития Грузии Натия Турнава в ходе визита на гидроэлектростанцию, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

В пятницу глава Минэкономики ознакомилась с ходом ремонта на самой мощной ГЭС Грузии. Турнава проследила за удалением шлам из резервуара и буроцементными работами в деривационном тоннеле.

По ее словам, увеличить выработку удастся за счет повышения уровня воды в тоннеле. Со временем в стенах сооружения появились трещины, и вода оттуда убывала. Турнава указала, что работы должны завершиться в мае 2021 года, то есть в период, когда «водные ресурсы увеличиваются».

«Важно, что именно в это время Ингури ГЭС начнет выработку электроэнергии с увеличенной мощностью… Пока что вода на самом низком уровне. Было выбрано наиболее правильное время для того, чтобы, с одной стороны, не пострадал наш рынок, а с другой – для того, чтобы это уникальное сооружение было обновлено и еще много лет служило населению Грузии», — отметила она.

Министр не сомневается, что проект будет завершен в срок. Она указала, что работы продолжаются в 24-часовом режиме. Выполняет ремонт грузинская компания, также к процессу привлечены специалисты из Германии и других стран. Всего на объекте сейчас работают до 300 человек, большинство из которых – это местные жители.

«ГЭС была введена в эксплуатацию в конце 70-х годов, и с тех пор серьезной реабилитации тоннеля не проводилось. Были небольшие ремонтные работы, но то, что делается сегодня, действительно новейшие технологии», — сказала Турнава.

Глава Минэкономики также напомнила, что на долю Ингури ГЭС приходится примерно 40-50% грузинского рынка электроэнергии.

«Ингури ГЭС – это уникальное сооружение. До сих пор оно входит в топ-десять самых высоких каскадов в мире», — подчеркнула министр.

Из-за ремонта деривационного (гидротехнического) тоннеля с 20 января все пять агрегатов Ингури ГЭС отключены. Запустят их 1 мая.

В последний раз самую крупную ГЭС Грузии ремонтировали 15 лет назад. Полная стоимость нового проекта реабилитации составляет 45 миллионов евро. 7 миллионов из них – это грант Еврокомиссии, еще 38 миллионов евро предоставил Европейский банк реконструкции и развития.

Ингури ГЭС, самая крупная на Кавказе, является основным источником электроэнергии Грузии. Зимой практически вся выработанная этой ГЭС электроэнергия подается Абхазии, которая не контролируется центральными властями Грузии.

На период ремонта и остановки Ингури ГЭС населению Абхазии электроэнергию поставляют из России.

Ингури ГЭС была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1,3 тысячи МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.

Плотина Ингури ГЭС находится на территории, которая контролируется грузинской стороной, а пульт управления – в Гальском районе, который контролирует сухумское правительство.