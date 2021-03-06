Heritage Foundation: В Индексе экономической свободы Грузия занимает 12-е место в мире

Согласно опубликованному Heritage Foundation индексу экономической свободы за 2021 год, Грузия с общим баллом 77,2 занимает 12-е место в мире и 7-е место среди 45 стран европейского региона с самой свободной экономикой, об этом отмечается в информации Министерства экономики и устойчивого развития, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По сообщению ведомства, страна помещена в группу самых свободных экономик индекса. По сравнению с индексом 2020 года, в текущем отчетном году Грузия улучшила свои данные по 5 компонентам рейтинга. Эти компоненты включают эффективность судов (59,3 балла), налоговое бремя (89,1 балла), государственные расходы (76,9 балла), фискальную свободу (94,9 балла) и свободу труда (76,7 балла).

Согласно отчету, экономика Грузии смогла преодолеть минимальный спад, наблюдавшийся в этом году, а также обеспечить прогресс. В отчете отмечается, что многолетние реформы позволили снизить коррупцию, ослабить регуляции и упростить налогообложение, что обеспечило прогресс страны во всех аспектах экономической свободы.

В отчете говорится, что Грузия является одной из самых доброжелательных стран в мире с точки зрения эффективности регуляций в отношении предпринимателей, в то время как в Грузии действует 13 преференциальных торговых режимов с точки зрения открытости рынка. Отмечается, что банковский/финансовый сектор в стране растет, а доступ к финансированию улучшается.