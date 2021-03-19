С ресторанов в Грузии сняли еще одно ограничение

С сегодняшнего дня в ресторанах Грузии разрешено живое исполнение музыки. Соответствующее решение принял межведомственный координационный совет в рамках смягчения ограничений, введенных в стране в связи с пандемией, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

До этого, с 8 марта, объектам питания было разрешено обслуживать гостей не только за столиками на улице, но и в помещениях. Но ограничения для них все еще остаются: рестораны и кафе по субботам и воскресеньям могут работать только на вынос, а в будние дни вынуждены работать до 21:00, до начала действия "комендантского часа".

Кроме этого, владельцы ресторанов обязаны следить, чтобы за одним столом не сидело более шести человек, соблюдать жесткие санитарные нормы и раз в две недели проводить тестирование своих сотрудников на коронавирус.

Работа ресторанов в Грузии была полностью запрещена во время второй волны коронавируса в конце ноября прошлого года, после этого ограничения поэтапно снимаются.