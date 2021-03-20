Специальная техника и оборудование были переданы Национальному лесному агентству Грузии

Специальная техника и оборудование были переданы Национальному лесному агентству в рамках программы Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) "Экосервис", передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как говорится в сообщении Национального лесного агентства, для эффективного выполнения лесохозяйственных мероприятий переданное оборудование будет распределено по региональным офисам. Среди новой техники кран-манипулятор, бензопилы, квадроцикл, багги, GPS-навигатор, а также спецодежда – шлемы, перчатки, обувь и жилеты.

"В рамках программы Национальное лесное агентство провело лесозаготовку и реабилитацию лесных дорог в регионах Рача-Лечхуми-Квемо Сванети и Мцхета-Мтианети. Кроме того, дополнительно 120 специалистов были привлечены к мониторингу пожароопасных территорий и другим видам лесохозяйственной деятельности. Заработная плата специалистов полностью финансировалась GIZ", - сказал глава Национального лесного агентства Арчил Николеишвили.

В сообщении также отмечается, что в прошлом году по всей стране началось обновление офисов региональных лесных служб, были обновлены часть автопарка и оборудование. На сегодняшний день у Национального лесного агентства есть несколько десятков спецтехники.