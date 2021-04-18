В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в воскресенье около села Гамогма Кариата края Самегрело - Земо Сванети. Об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, эпицентр находился в 2 км к западу от города Хоби. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км. Землетрясение произошло в 00:23 по местному времени.

О жертвах и разрушениях информации нет.