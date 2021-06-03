Пересчет итогов парламентских выборов начинается в Грузии

Повторный пересчет бюллетеней на парламентских выборах, прошедших в Грузии осенью 2020 года, начинается 3 июня с 10:00 по местному времени. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Как заявил глава временной парламентской комиссии Гиви Миканадзе, бюллетени на 20 избирательных участках, определенных методом случайной выборки, будут считать 12 профессионалов, отобранных по тому же принципу в течение двух дней. А процесс пересчета бюллетеней будет транслироваться в прямом эфире.

Миканадзе ознакомил членов комиссии с инструкцией по пересчету бюллетеней и проверки итоговых протоколов голосования участковых избирательных комиссий.

По обещанию правящей партии, комиссия пересчитает голоса на части участков, и если результаты не совпадут с результатами ЦИК Грузии, в стране будут назначены новые парламентские выборы.