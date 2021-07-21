Авиакомпания "Белавиа" начинает полеты в направлении Кутаиси
С 4 августа авиакомпания «Белавиа» начнет выполнять регулярные рейсы по направлению Минск — Кутаиси — Минск. Информацию об этом распространяет Агентство гражданской авиации Грузии, передает Trend со ссылкой на 1TV.
Согласно заявке, поданной в Агентство гражданской авиации Грузии, рейсы будут выполняться до 27 октября текущего года два раза в неделю, каждую среду и воскресенье.
«Сегодня Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии выдало авиакомпании разрешение на полеты в этом направлении», — сказано в сообщении.
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