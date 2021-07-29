Грузия назвала доход рынков и ярмарок за 2020 год

В 2020 году рынки и ярмарки Грузии получили доход на сумму 127,9 млн. лари ($41 миллион), передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В 2020 году в Грузии был зарегистрирован 201 рынок и объект рыночного типа, из них 30,3 процента расположены в Тбилиси.

Сообщается, что самой распространенной организационной формой такого рода объектов в стране является ООО - на нее приходится 77 процентов рынков и ярмарок, действующих в Грузии. Еще 24,1 процента - это индивидуальные предприниматели, 1 процент кооперативы, 1 процент акционерные общества, 0, 5 процента - общества с солидарной ответственностью. 96,5 процента рынков и ярмарок в Грузии находятся в частной собственности, 3, 5 процентов - в государственной.



По данным Грузстата, общая площадь рынков и ярмарок, действующих в Грузии составила 1, 9 млн. кв.м., общая длина прилавков 50 800 метров, 64 процентов расположены под крышей, у 69 рынков есть ветеринарная лаборатория, у 1340 есть складские помещения общей площадью в 26 500 метров. Рынки Грузии также владеют 385 холодильниками вместительностью в 800 кг.



Экономические субъекты, работающие на рынках и ярмарках продают продукцию всех видов, как продовольственную, так и непродовольственную. Из них 31,8 процента полностью ориентированы на непродовольственные товары. На трех рынках продаются автомобили, на пяти – живая скотина и птица.



В администрации рынков в 2020 году было задействовано 2 800 человек, из них 47 процента приходится на Тбилиси, остальные на регионы.

При этом торговцы, работающие на рынках, выплатили администрации в целом 34, 8 млн. лари ($11.3 миллиона) за право работать - на этот сегмент приходится 27,2 процента доходов рынков. Арендная плата за расположенные на территориях рынков помещения составляет 67 процентов доходов администрации, 5,8 процента - это другие доходы.