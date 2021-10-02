Арест экс-президента Саакашвили планировался заранее - МВД Грузии
БАКУ /Trend/ - Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняемого в нескольких уголовных преступлениях, был запланирован заранее, передает в субботу Trend со ссылкой на МВД Грузии.
Грузинские правоохранительные органы, Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура провели совместную операцию по задержанию экс-президента Саакашвили.
Операция была проведена тайно, чтобы избежать внимания общественности и возможных провокаций, сказал представитель министерства Мамука Челидзе.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поблагодарил своего украинского коллегу за сотрудничество в деле ареста Саакашвили.
В настоящее время ведется расследование по факту незаконного пересечения Саакашвили границы Грузии.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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