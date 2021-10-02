Все 64 кандидата в мэры от "Грузинской мечты" победят на выборах - председатель партии

«По нашим предварительным данным, абсолютно во всех муниципалитетах, как в столице, так и в регионах, мы набираем большинство в сакребуло, и наши кандидаты лидируют во всех муниципалитетах», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе Первому каналу Грузии, передает Trend со ссылкой на 1TV.

Он прокомментировал заявления представителей «Национального движения» о том, что «Грузинская мечта» потерпела поражение на выборах.

«Конечно, в некоторых муниципалитетах нам могут понадобиться и, вероятно, потребуются вторые туры, но мы уверены, что во всех 64 муниципалитетах у нас будет большинство в сакребуло, а также все 64 наших кандидата в мэры очень легко выиграют выборы в первом или во втором туре», — сказал Ираклий Кобахидзе.