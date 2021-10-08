В Батуми застрявшие под завалами вышли на контакт со спасателями

Три человека уже вышли на контакт из завалов обрушенного дома в Батуми, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Один из них позвал на помощь, а другому удалось послать по телефону СМС на 112.

Еще один воспользовался лептопом. Между тем на странице издания "Батумелеби" в Facebook некий Гиуша Чагалидзе написал, что находится под завалом и выбраться наружу ему мешает бетонная плита.

Кроме того очевидцы утверждают, что слышали голоса мужчины и женщины из под завалов.