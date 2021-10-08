В Батуми спасатели извлекли из-под завала мужчину
В Батуми спасатели извлекли из-под завала обрушившегося жилого корпуса еще одного человека, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Он находился под обломками здания около одиннадцати часов. Мужчина доставлен в больницу.
Сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями в эти минуты проводят поисково-спасательные работы.
Сегодня на улице 26 Мая в Батуми обрушилась пристройка семиэтажного дома. По имеющейся информации, проживающие в доме граждан находятся под обломками. Сейчас ведутся поисковые работы.
На месте мобилизованы сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и бригады скорой помощи.
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