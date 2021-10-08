В Батуми спасатели извлекли из-под завала мужчину

В Батуми спасатели извлекли из-под завала обрушившегося жилого корпуса еще одного человека, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Он находился под обломками здания около одиннадцати часов. Мужчина доставлен в больницу.

Сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями в эти минуты проводят поисково-спасательные работы.

Сегодня на улице 26 Мая в Батуми обрушилась пристройка семиэтажного дома. По имеющейся информации, проживающие в доме граждан находятся под обломками. Сейчас ведутся поисковые работы.

На месте мобилизованы сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и бригады скорой помощи.